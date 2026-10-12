Tivaouane : deux jeunes de 19 et 21 ans décèdent dans un accident, le chauffeur de camion interpellé

Un accident de la circulation survenu le 10 octobre 2026, vers 22 h 30, à hauteur du centre hospitalier Seydi El Hadji Malick Sy, a impliqué une moto transportant deux jeunes âgés respectivement de 19 et 21 ans et un camion.



Dans cette collision, les deux passagers de la moto étaient d'abord grièvement blessés. D’après l’APS, ils ont été évacués par les sapeurs-pompiers de Tivaouane à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, où ils ont succombé à leurs blessures.



Dans le cadre d’une enquête ouverte, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, le conducteur du camion a été placé en garde à vue au commissariat urbain de Tivaouane.

