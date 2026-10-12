Tribunal de Dakar : la Sogetrans condamnée à payer près de 7,5 milliards à la Sofico de Tahirou Sarr

C’est un tournant majeur dans un contentieux financier qui agite le milieu des affaires sénégalais depuis des années. Selon le journal Les Echos, la première chambre du Tribunal de commerce hors classe de Dakar a tranché dans le litige opposant la Société Générale des Transports (Sogetrans) à la Société financière d’intermédiation et de commerce (Sofico SA), propriété de l’homme d’affaires Tahirou Sarr. Les juges consulaires ont donné raison à la Sofico en validant une créance de près de 7,5 milliards de francs Cfa.



A l’origine, la dette avait été contractée par la Sogetrans auprès de la Banque Atlantique Sénégal. Estimée à plus de 7,6 milliards par la banque, elle avait été cédée à la Sofico lorsque l’entreprise de transport a connu des difficultés, déclenchant une série de procédures judiciaires.



Placée en redressement judiciaire, la Sogetrans contestait fermement ce montant, qu’elle jugeait surfacturé. S’appuyant sur une première expertise judiciaire, elle soutenait que son passif réel ne dépassait pas 2,3 milliards, soit un écart de plus de 5,3 milliards. Assistée du cabinet Scp Ila et Omais, la société réclamait la révision de sa dette devant le syndic, d’autant qu’un terrain de trois hectares lui appartenant avait déjà été saisi et adjugé à la Sofico pour 800 millions de francs Cfa. En face, la Sofico, défendue par Me Koita, a maintenu l’intégralité de ses prétentions, malgré les batailles d’experts.



Une défaite pour la Sogetrans



Saisi pour arbitrer définitivement l’état des créances de la procédure collective, le Tribunal de commerce a d’abord déclaré recevables l’opposition de la Sogetrans et la demande reconventionnelle de la Sofico. Sur le fond, en revanche, il a débouté la compagnie de transport de toutes ses réclamations, jugeant son opposition mal fondée, toujours selon Les Echos.



Le jugement, rendu en premier et dernier ressort en matière de procédures collectives, modifie officiellement l’état des créances du 18 juin 2025. Il fixe la créance de la Sofico, venant aux droits de la Banque Atlantique, à la somme exacte de 7.498.489.151 francs Cfa, en lieu et place du montant de 4.077.000.000 francs Cfa précédemment contesté. Condamnée aux dépens, la Sogetrans devra supporter l’ensemble des frais de cette longue bataille judiciaire. Déjà affaiblie, l’entreprise se retrouve avec une dette de 7,5 milliards, qui serait désormais insusceptible de recours devant les juridictions ordinaires sénégalaises.