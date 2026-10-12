Mbour : 160,75 kg de chanvre indien saisis, les premiers suspects en fuite

Lors d’une opération, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès a saisi cinq colis de chanvre indien pour un poids total de 160,75 kg.
Cette importante cargaison a été interceptée entre Mbaling et Sinthiou Mbadane par les éléments de l’unité de lutte de Mbour, lors d'une intervention ciblant des individus en fuite. Cette saisie a été réalisée sur la base d'informations opérationnelles précises.
D’après un communiqué de la police, face à ce coup dur porté aux réseaux de trafic de drogue, les investigations se poursuivent activement afin de retracer l'ensemble des ramifications de cette filière et d'appréhender les fuyards.
Cette importante cargaison a été interceptée entre Mbaling et Sinthiou Mbadane par les éléments de l’unité de lutte de Mbour, lors d'une intervention ciblant des individus en fuite. Cette saisie a été réalisée sur la base d'informations opérationnelles précises.
D’après un communiqué de la police, face à ce coup dur porté aux réseaux de trafic de drogue, les investigations se poursuivent activement afin de retracer l'ensemble des ramifications de cette filière et d'appréhender les fuyards.
Autres articles
-
Sédhiou : un barrage antisel baptisé au nom de Cheikh Alioune Souané, un projet éco-agro-touristique de 1,5 milliard FCFA lancé
-
Kolda : un boucher tué lors d’une altercation avec sa concubine à Saré Moussa
-
Tribunal de Dakar : la Sogetrans condamnée à payer près de 7,5 milliards à la Sofico de Tahirou Sarr
-
Conflit foncier à Mbour : une femme accuse son mari français d'avoir bradé leur parcelle commune
-
Sud Foire : une commerçante installée depuis 22 ans menacée d'expulsion par une fondation religieuse