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Mbour : 160,75 kg de chanvre indien saisis, les premiers suspects en fuite



Mbour : 160,75 kg de chanvre indien saisis, les premiers suspects en fuite
Lors d’une opération, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès a saisi cinq colis de chanvre indien pour un poids total de 160,75 kg.

Cette importante cargaison a été interceptée entre Mbaling et Sinthiou Mbadane par les éléments de l’unité de lutte de Mbour, lors d'une intervention ciblant des individus en fuite. Cette saisie a été réalisée sur la base d'informations opérationnelles précises.

D’après un communiqué de la police, face à ce coup dur porté aux réseaux de trafic de drogue, les investigations se poursuivent activement afin de retracer l'ensemble des ramifications de cette filière et d'appréhender les fuyards.
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Fatime Gueye

Lundi 12 Octobre 2026 - 13:02


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