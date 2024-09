Conflit israélo-palestinien : Cheikh Oumar Sy critique la prise de position de Ousmane Sonko

L'ancien député cheikh Omar Sy n'a pas apprécié la dernière sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur le conflit Israélo-palestinien. Invité hier dimanche, de l’émission remue-ménage sur la Rfm, M. Sy a déclaré que les propos de Sonko engagent l’Etat du Sénégal et son gouvernement.



D’après lui, « le peuple sénégalais soutient le peuple palestinien. Ça, c’est connu de tous. Maintenant, c’est inédit qu’un Premier ministre vienne dans une manifestation et engage un gouvernement. C’est inédit dans l’histoire politique du Sénégal».



M. Sy a prévenu que cette déclaration peut se retourner contre le Sénégal. « À travers cette confirmation officielle du PM, c’est le Gouvernement du Sénégal qui est venu à cette manifestation-là, nous nous attendrons forcément à des réactions de la part des Israéliens. Que ce soit peut-être le rappel de l’ambassadeur, que ce soit au niveau international », a ajouté l’ancien parlementaire, avant de rappeler que les « premiers alliés des Israéliens, ce sont les Etats-Unis ».



De l’avis de M. Sy, « si c’était seulement le président de Pastef qui a dit ça, il n’y a pas de soucis. Mais il est venu, il a engagé le gouvernement dans cette posture là et forcément, on verra des conséquences par rapport à ça ».



Pour l’ancien député de Bes du Niakk, «ça va gêner l’ambassadeur du Sénégal aux Nations unies ». Cheikh Omar Sy de conclure « si le gouvernement s’engage, c’est qu’il doit être préparé à subir aussi les conséquences des propos du Premier ministre ».



Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko a fustigé le rôle de l’Etat d’Israël dans la bande de Gaza lors d’un rassemblement de l’Alliance nationale pour la cause palestinienne sur l’esplanade de la Grande mosquée de Dakar.