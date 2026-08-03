Ceuta : Amnesty International appelle l'Espagne et le Maroc au respect du droit d’asile

Esteban Beltrán, directeur d'Amnesty International, Espagne a dans une déclaration publiée sur le site de l’organisation le 31juillet, demandé aux autorités espagnoles et marocaines de placer la dignité et les droits fondamentaux au cœur de leur intervention. Cette prise de position intervient alors que plus de 60 000 personnes ont franchi la frontière. Cet épisode tragique est marqué par le décès de 43 personnes.



L'organisation rappelle aux deux États leur obligation de garantir l'accès au système d'asile. Ce droit s'applique à toute personne en faisant la demande, sans aucune discrimination. Il s'applique indépendamment des modes d’arrivée.



Face au déploiement de l'armée espagnole en renfort à la police et à la Garde civile, la structure rappelle la législation. Les expulsions collectives sont strictement prohibées par le droit international. Le principe de non-refoulement est absolu. Toutes les forces déployées doivent agir dans le respect des normes internationales, notamment concernant l'usage de la force.



Sur le terrain, des milliers de migrants dorment dans la rue. Amnesty International réclame le déploiement de ressources médicales et sociales suffisantes. Ces secours doivent cibler en priorité les enfants et les personnes exposées aux violations des droits humains. L'ONG exhorte aussi les autorités à éviter les effets discriminatoires sur les personnes racisées. Elle exige enfin la condamnation ferme de la propagation des discours racistes.