L’Italie suspend l’accord de Schengen avec l’Espagne en raison de l’afflux de migrants à Ceuta

L’Italie a suspendu vendredi l’accord de Schengen avec l’Espagne et fermé ses frontières aériennes et maritimes en raison de l’afflux récent de migrants en situation irrégulière vers l’enclave espagnole de Ceuta, ont rapporté les médias d’État italiens.



Le ministère italien de l’Intérieur a ordonné la fermeture des frontières à la suite de l’entrée d’environ 50 000 migrants à Ceuta depuis jeudi, selon l’agence de presse ANSA.



Cette décision fait suite à une évaluation menée par le Comité d’analyse de l’immigration et de la sécurité des frontières, présidé par le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi.



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a qualifié vendredi l’arrivée massive de migrants à Ceuta « d’attaque » et de « violation de l’intégrité territoriale de l’Espagne », promettant de rétablir la normalité « dans les plus brefs délais ».



Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, plus de 48 000 des quelque 50 000 migrants entrés irrégulièrement à Ceuta depuis jeudi sont déjà retournés au Maroc.