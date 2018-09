Congo-Brazzaville: un opposant exilé en France cible d’une tentative d’assassinat

Selon le journal Le Monde, l'ancien général et opposant congolais Ferdinand Mbaou, exilé en France, aurait échappé à un complot visant à l'assassiner.



Deux ressortissants français, présentés comme d'anciens agents de la DGSE, les services de renseignement extérieur français, ont été inculpés par la justice française. Accusés « d'association de malfaiteurs » et de « détention d'explosif », ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Un troisième homme a quant à lui été placé sous le statut de témoin assisté.



Les trois hommes ont été arrêtés en Corse, en Haute-Savoie (sud-est) et à Orléans (centre), a précisé une source proche du dossier à l'AFP. La justice leur reproche d'avoir projeté d'assassiner « dans les prochaines semaines » un opposant au régime du Congo-Brazzaville, domicilié en région parisienne.



Ferdinand Mbaou, cible présumée de ce projet d'exécution, avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat en 2015. Joint par RFI, il affirme ne pas avoir été directement informé, mais il n'est pas surpris. « Il y a trois ans à peu près, en 2015, j’ai été victime et j’ai échappé à une tentative d’assassinat. L’enquête suit son cours. Je suis un résistant au pouvoir putschiste de Brazzaville et je pense qu’il me prend pour l’adversaire numéro un », avance-t-il.



Ferdinand Mbaou ne se dit pas davantage surpris par le fait que les hommes soupçonnés d'avoir voulu l'assassiner puissent être des anciens de la DGSE. « Ce que je sais, c’est que l’homme fort, comme on l’appelle à Brazzaville, utilise des nationaux, des étrangers pour nous pourchasser et donc ce n’est pas la première fois qu’il l’aura fait. Nous sommes plutôt heureux que les services de sécurité français aient mis la main sur ces gens-là. C’est une très bonne chose pour nous. Nous rendons hommage aux services de sécurité français », a salué l'opposant congolais.



Les autorités françaises n'ont toujours pas commenté cette information.