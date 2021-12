Congo : un Sénégalais meurt suite à un malaise au cours d'un contrôle de papiers

Abdou Salam Ly, un Sénégalais établi au Congo depuis plusieurs années, a perdu la vie suite un malaise. Le drame est survenu après que des agents de l’immigration ont récupéré ses papiers lors d’un contrôle.



Selon le journal Les Echos, les agents de l’immigration en mission, lui ont demandé ses pièces d’identité. Sans hésiter, Abdou Salam Ly sort les papiers et leur remet. Les agents les prennent, avancent et tentent de partir avec.



Le Sénégalais, qui ne comprend pas cette situation, tombe raide avant de rendre l’âme. Selon les informations du canard, le défunt, originaire du Fouta (situé dans la vallée du fleuve Sénégal), était bien en règle et avait tous ses papiers au complet.



Le Consul du Sénégal au Congo qui s’est prononcé sur la question, a laissé entendre que le corps sans vie sera rapidement rapatrié au Sénégal.