Conquête de l'espace : le Sénégal se lance dans la conquête spatiale avec son premier satellite qui coute 650 millions de FCFA

Maram Kaïré, directeur général de l’Agence sénégalaise d’étude spatiale (ASES), a annoncé mercredi, le lancement imminent du premier satellite fabriqué au Sénégal. Ce projet, d’un coût estimé à 650 millions de francs CFA, est dirigé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



M. Kaïré a dévoilé cette initiative lors d’un exposé intitulé "La conquête de l’espace : enjeux, défis et perspectives au Sénégal", présenté à l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS). "Nous pensions que les satellites coûtaient très cher et qu’ils n’étaient pas accessibles aux pays africains, mais grâce à la miniaturisation, on arrive à faire des satellites à des coûts beaucoup plus réduits", a-t-il expliqué.



Créée le 29 mars 2023, l’ASES a pour ambition de faire du Sénégal une nation dotée d’une industrie spatiale développée, avec des ressources humaines et des infrastructures de qualité. Parmi ses missions, l’agence vise à aider au développement des compétences humaines dans le secteur spatial.



"Nous avons commencé à étudier la question avec des partenaires, notamment des universités internationales, qui nous proposent aujourd’hui une série de formations, des Masters en sciences et technologies spatiales. Nous n’avons pas hésité à les mettre en contact avec les écoles polytechniques et les universités sénégalaises", a précisé Maram Kaïré.



Selon APS, l'ASES souhaite également renforcer le dispositif spatial existant au Sénégal, qui a connu des évolutions significatives. "Nous voulons que ces établissements qui discutent avec les partenaires puissent initier, dès la prochaine rentrée, la mise en place de ces Masters", a-t-il ajouté.



Un élément crucial pour le développement de la technologie spatiale est la mise en place d’infrastructures au sol. Maram Kaïré a annoncé des projets, avec des partenaires, pour la construction d’un centre d’assemblage, d’intégration et de test de microsatellites. "Ce centre permettra aux jeunes de travailler dans le cadre du développement d’une industrie spatiale sénégalaise, avec comme objectif la fabrication locale de pièces pour concevoir des microsatellites, des cartes électroniques, des pièces de rechange, entre autres", a-t-il précisé.



Si ce défi est relevé, le Sénégal pourrait devenir un leader dans le domaine spatial en Afrique de l’Ouest d’ici les cinq prochaines années, promet Maram Kaïré.