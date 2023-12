Conseil Constitutionnel: 34 candidats à la candidature ont déjà déposé leurs dossiers

A moins de 24 heures de la conclure des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2024, les mandataires des candidats déclarés arrivent un à un au Conseil constitutionnel pour le dépôt des dossiers. Au total, 34 candidatures ont été déposées.



Il s’agit de Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Pape Djibril Fall, Karim Wade, Cheikh Bamba Dieye, Anta Babacar Ngom, Jean Batiste Diouf, Therno Alassane Sall, Abdoulaye Sylla, Alpha Thiam, Idrissa Seck, Alioune Sarr, Serigne Mboup, Pr Daouda Ndiaye, Ibrahima Hamidou Deme, Abdoul Mbaye, Mouhamadou Madana Kane, Mamadou Lamine Diallo, Aida Mbodj, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Ada Coundoul, Momar Ndao, Birima Mangara, Amadou Seck, Aliou Mamadou Dia, Bassirou Diomaye Faye , El Hadji Malick Gakou, Amadou Ba, Dr Abdou Rahmane Diouf, Mame Boye Diao, Khalifa Ababacar Sall, Babacar Ndiaye et Aminata Touré.



Pour rappel, plus de 200 candidats déclarés ont retiré des fiches de parrainage. Parmi eux, plus de 43 avaient déposé leur caution ( 30 millions de F Cfa) à la Caisse de dépôt et de consignation ( Cdc).