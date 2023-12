Conseil Constitutionnel: Thione Niang a finalement déposé son dossier

Thione Niang qui dit être "reconnaissant envers les volontaires dévoués", soutient que ceci a été possible "grâce à eux".

Thione Niang qui avait menacé de jeter l'éponge, si ses partisans ne se cotisaient pas a finalement déposé son dossier de candidature au greffe du Conseil constitutionnel."J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que notre dossier de candidature à l'élection présidentielle a été officiellement déposé au Conseil Constitutionnel. Cette étape marque un moment historique, non seulement pour moi mais pour chacun d'entre vous qui avez apporté votre soutien indéfectible. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde à tous les Sénégalais qui m'ont soutenu dans cette démarche. Votre confiance et votre engagement sont la force motrice de ce projet", a déclaré le candidat.