Conseil constitutionnel : Karim Wade dépose un recours attestant "la renonciation de sa nationalité française"

Karim Wade veut mettre fin à la polémique sur sa double nationalité. En effet, son mandataire Maguette Sy vient de déposer à l’instant auprès du Conseil Constitutionnel "la copie de la preuve attestant de la perte de nationalité française par renonciation" du candidat du parti démocratique sénégalais (Pds).



Par cet acte, Karim Wade dit mettre fin à cette question. "La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée".



Wade-fils de demander à ses militants et sympathisants de se "concentrer sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des sénégalais et de notre jeunesse !" Sans oublier de " remercier Thierno Alassane Sall" qui selon lui l'a informé qu'il est encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où "je n’ai jamais voté !"