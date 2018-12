Conseil constitutionnel : seules 10 coalitions de partis ont déposé leurs fiches de parrainage

Ouvert le 11 décembre 2018, le dépôt des fiches de parrainage pour la Présidentielle de 2019 se déroule normalement, après quelques échauffourées notées dans la nuit de lundi à mardi.

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dont l'ancien Premier ministre Aminata Touré est la mandataire, a été la première à déposer la première à déposer sa liste au greffe du Conseil constitutionnel.

En deuxième position, c'est la coalition du candidat Idrissa Seck, représentée par le chargé des élections de Rewmi Ass Babacar Gueye, qui a déposé sa liste. Puis ce fut le tour de la coalition du candidat Ousmane Sonko et celle de de Malick Gackou.



Dans l'après-midi et jusque tard dans la soirée, c'est la coalition de Cheikh Hadjibou Soumaré, celles de Me Madické Niang, de Me Aissata Tall Sall, de Boubacar Camara, de Mamadou Lamine Diallo (Tekki), du Pur de Cheikh Issa Sall, qui ont déposé leurs fiches.



Les dépôts vont se poursuivre jusqu'au 26 décembre au niveau du Greffe du Conseil constitutionnel...