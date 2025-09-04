Conseil des ministres : Ousmane Sonko détaille les priorités économiques, numériques et énergétiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors du Conseil des ministres du mercredi 3 septembre 2025, la mise en œuvre d’un dispositif pour assurer l’exécution rigoureuse du Plan de Redressement économique et social (PRES), validé en juillet et lancé début août. Quatre (4) groupes de travail spécialisés ont été installés à la Primature, couvrant les réformes, la budgétisation et l’analyse des risques, l’évaluation et la communication. « Ils devront garantir une coordination optimale et un suivi-évaluation continu, avec reporting régulier au Conseil », a expliqué le chef du gouvernement.



Cette méthodologie vise à sécuriser le succès du PRES, pierre angulaire du projet de transformation systémique du Sénégal, articulé autour de la souveraineté, de la justice et de la prospérité.



Le Premier ministre est aussi revenu sur sa visite en Turquie, du 6 au 11 août, marquée par la signature de quatre (4) accords stratégiques dans les secteurs militaire, éducatif et audiovisuel. Un forum économique qui a réuni une centaine d’entrepreneurs turcs et sénégalais, avec un objectif fixé, celui de tripler les échanges commerciaux, de 400 millions à plus d’un milliard de dollars. « Ces engagements historiques seront suivis par des lignes de crédit ouvertes auprès d’Eximbank Türkiye pour soutenir l’Agenda Sénégal 2050 », a-t-il indiqué.



La transformation numérique figure également au premier plan, avec le Projet d’Accélération de l’Économie numérique au Sénégal (PAENS), financé à hauteur de 150 millions de dollars par la Banque mondiale. Ce programme doit renforcer la digitalisation de l’administration et des services publics. « Le numérique n’est pas seulement un outil, il touche à notre souveraineté », a affirmé Sonko, annonçant le renforcement du dispositif GouvNum et l’intégration du Système intégré de gestion de l’information financière (SIGIF).



Côté énergie, le chef du gouvernement a insisté sur l’urgence d’avancer sur le Réseau Gazier du Sénégal (RGS), projet stratégique national dont les premiers chantiers sont attendus en 2027. « Le RGS est un pilier de notre souveraineté énergétique, matérialisant les visions Gas to Power et Gas to Industry », a-t-il martelé. Cette infrastructure doit permettre de maîtriser les coûts de l’énergie, renforcer la compétitivité industrielle et accélérer la transition vers une économie sobre en carbone.



Enfin, Ousmane Sonko a rappelé l’importance du respect du secret de l’instruction judiciaire, fustigeant la publication récurrente de procès-verbaux. « Le respect du secret de l’instruction est une exigence démocratique », a-t-il insisté.



Ce dernier entend exécuter sans retard le PRES, sécuriser 150 millions de dollars pour le numérique, porter les échanges commerciaux avec la Turquie à plus d’un milliard de dollars et livrer les premières infrastructures gazières d’ici 2027. « Chaque acteur doit agir avec célérité pour que les réformes et projets annoncés produisent rapidement des retombées significatives pour les Sénégalais », a-t-il conclu.