Conseil des ministres : Vague de nominations stratégiques dans les directions nationales

Le Président de la République a procédé, ce mercredi, à une série de nominations touchant plusieurs secteurs clés de l'administration et des entreprises publiques. Ces décisions, intervenant au titre des mesures individuelles, marquent une volonté de renouvellement au sein d’instances stratégiques allant de la sécurité aéroportuaire à la gestion de l’habitat social, en passant par le secteur de l’énergie.



Dans le domaine de la sécurité et des affaires étrangères, le Colonel à la retraite Tabasky Diouf prend les rênes du Conseil de Surveillance de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal, succédant ainsi à Babacar Diagne. Parallèlement, le Centre National d’Action Antimines au Sénégal change de direction avec l’arrivée de Salomon Diedhiou, expert en audit et contrôle de gestion, qui remplace Papa Maguèye Diop.



Le secteur stratégique de l’énergie voit également son instance de soutien restructurée. Le Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie accueille désormais un nouveau binôme à sa tête : le magistrat Mamané Djitte est porté à la présidence du Conseil d’administration, tandis que l’inspecteur principal du Trésor, Assane Ndir, en devient l'administrateur. Ils remplacent respectivement Meïssa Diakhate et Théophile Edouard Amine.



Le secteur des transports et de l'urbanisme connaît un jeu de chaises musicales notable. Abdoul Aziz Mbodji, enseignant-chercheur, est nommé Président du Conseil d’Administration de la société AIBD SA. Il succède à Pape Abdourahmane Dabo, lequel est promu à la Direction générale de la SN HLM pour remplacer Bassirou Kebe. Toujours au sein du ministère de l'Urbanisme, le poste de Directeur de l'Architecture est désormais confié à l'architecte El Hadji Mamadou Gueye, suite au départ à la retraite de Catherine Marie Thérèse Faye.



Enfin, l’éducation nationale renforce ses services techniques avec la nomination de Pape Abdou Dia. Cet ingénieur en génie civil occupera le poste de Directeur de la Maintenance des Constructions scolaires, une fonction qui était jusqu'ici vacante. Ces mouvements administratifs soulignent la priorité donnée par l'exécutif à l'expertise technique dans la conduite des grands chantiers de l'État.