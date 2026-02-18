Transparence et Redevabilité : le Gouvernement de Sonko face aux députés le 24 février

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement confirmé lors du Conseil des ministres ce mercredi que « l’ensemble de son équipe gouvernementale » se rendra à l’Assemblée nationale le 24 février prochain. Ce passage devant la représentation nationale s'inscrit dans le cadre de la session trimestrielle de questions d’actualité, un exercice de transparence qui s'annonce particulièrement dense au regard de l'actualité sociale et économique.



En parallèle de cette préparation parlementaire, Ousmane Sonko a également tracé les priorités immédiates du gouvernement. Abordant la nouvelle Politique agricole, à finaliser au plus tard au mois de mai 2026, il a rappelé les grandes orientations relatives notamment au « financement, aux subventions, au foncier, à la production, à l’industrie, aux appuis et infrastructures, ainsi qu’aux partenariats ».



Concernant la surpopulation carcérale, le Premier ministre a partagé quelques éléments d’informations, avant de demander au ministre de la Justice de lui faire un rapport détaillé sur la question.



Enfin, le Premier Ministre a rendu compte de sa participation à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 février 2026, avant d’informer le Conseil qu’il se rendra avec l’ensemble du Gouvernement, le 24 février prochain à l’Assemblée nationale pour la session trimestrielle de questions d’actualité