Politique de la jeunesse, installation du Conseil consultatif : Diomaye presse le gouvernement d’agir rapidement

En Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé la politique de la jeunesse et le renforcement du rôle des femmes dans l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.



Partant de la célébration de la fête nationale du 04 avril, occasion de rendre hommage à l’Armée et à la jeunesse, le président de la République indique le rôle primordial de la jeunesse dans le rayonnement du Sénégal et la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.



A cet effet, il a demandé au Gouvernement de « renforcer les actions en faveur des jeunes, d’améliorer l’environnement économique et social de la jeunesse et de finaliser la nouvelle Politique de la jeunesse ». Le Président a également demandé de veiller à l’installation, avant la fin du premier semestre de l’année 2026, du nouveau Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et de prendre les dispositions appropriées pour la tenue de la Semaine nationale de la Jeunesse.



Renforcement du rôle des femmes dans l’Agenda national de Transformation

En perspective de la célébration, le 08 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, le chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement la nécessité d’asseoir le soutien et la valorisation de l’action des femmes dans l’Agenda national de Transformation.



Il a demandé, à cet effet, la finalisation du projet de loi relative à l’autonomisation économique des femmes, de la nouvelle Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre, et de la réforme de consolidation de l’Observatoire national de la Parité.



Enfin, le Président Diomaye a instruit le Premier ministre, le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités et le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, de renforcer les dispositifs de coopération, de formation, d’encadrement et de financement des femmes.