Ramadan 2026 : le jeûne débute ce jeudi 19 février au Sénégal (CONACOC)

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), réunie ce mercredi, dans les locaux de la RTS, la télévision publique, a annoncé, que le ramadan, la période de jeûne des musulmans, au Sénégal, débute ce jeudi 19 février 2026.



« Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos 485 représentants qui sont dans les différentes localités du pays et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal. Il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire », a déclaré Imam El Hadji Oumar Diène, président de la Commission.



Par conséquent, dit-il, le jeudi 19 février 2026 sera le premier jour du mois de Ramadan ou Koor.