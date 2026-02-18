SN HLM : Bassirou Kébé relevé de ses fonctions

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 février 2026, Bassirou Kébé a été relevé de ses fonctions à la tête de la Société nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM). Il cède sa place à Pape Abdourahmane Dabo, ingénieur des Travaux publics, nommé nouveau Directeur général.
Pour rappel, Bassirou Kébé occupait ce poste depuis le 5 octobre 2024.
