Justice et Défense : le Gouvernement durcit le Code pénal et encadre les marchés « secret-défense »

Le Conseil des ministres a franchi une étape importante dans la réforme du cadre législatif et sécuritaire du pays en adoptant deux textes. Ces mesures visent à la fois la modernisation de la réponse pénale et le renforcement de la transparence dans les secteurs les plus sensibles de l’appareil d’État.
Le premier volet de ces réformes concerne le projet de loi modifiant le Code pénal. Parallèlement à cette réforme judiciaire, le Conseil a adopté un projet de décret portant sur la création de la Commission de contrôle des marchés publics et des projets de Partenariat Public-Privé (PPP) classés secret-défense.
Le premier volet de ces réformes concerne le projet de loi modifiant le Code pénal. Parallèlement à cette réforme judiciaire, le Conseil a adopté un projet de décret portant sur la création de la Commission de contrôle des marchés publics et des projets de Partenariat Public-Privé (PPP) classés secret-défense.
Autres articles
-
Transformation économique : Ousmane Sonko mise sur « l’or brut » de la filière Peaux et Cuirs
-
SN HLM : Bassirou Kébé relevé de ses fonctions
-
Conseil des ministres : Vague de nominations stratégiques dans les directions nationales
-
Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 février 2026
-
Candidature au Secrétariat général de l’ONU : «le nom» de Macky Sall «s’impose naturellement» (Djimo Souaré)