Transformation économique : Ousmane Sonko mise sur « l’or brut » de la filière Peaux et Cuirs

Le Premier ministre Ousmane Sonko a placé la souveraineté industrielle au cœur du dernier Conseil des ministres. En détaillant le Plan spécial d’Investissement et de Financement (2026-2028), le chef du gouvernement a désigné la filière Peaux et Cuirs comme un levier prioritaire de l'Agenda national de Transformation.



Malgré un cheptel national florissant, « plus de 70 % des peaux sénégalaises sont exportées à l'état brut, tandis que le taux de transformation locale stagne sous la barre des 5 % ». Pour Ousmane Sonko, « cette fuite de valeur ajoutée et l'existence de circuits informels d'exportation doivent cesser pour laisser place à une véritable industrie nationale ».



Selon le communiqué, « à l'horizon 2034, la filière pourrait générer plus de 130 000 emplois formels et un chiffre d'affaires colossal de 1 549 milliards de FCFA ». Le Premier ministre projette l'émergence d'industries de pointe dans » la maroquinerie, l'ameublement et même l'habillage intérieur automobile ».



Pour concrétiser cette vision, les pôles-territoires du Centre et de l’Ouest seront érigés en cœurs industriels du cuir. Ousmane Sonko a ainsi instruit les ministres concernés de mobiliser des partenariats public-privé et d'implanter des Zones économiques spéciales dédiées, afin de bâtir, d'ici 2050, un écosystème totalement intégré, du tannage à la commercialisation internationale.