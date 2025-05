Conseil des ministres: Voici les nominations de ce mercredi 21 mai 2025

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mercredi 21 mai 2025 à des nominations lors du Conseil des ministres. Ces décisions concernent principalement les ministères des Finances et du Budget, ainsi que celui de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.



Au ministère des Finances et du Budget :

Abdou Karim Sock, planificateur, est nommé Directeur du Contrôle budgétaire, en remplacement de Bakar Faye, parti à la retraite.



El Hadji Amadou Coulibaly, administrateur civil principal, devient Directeur du Matériel et du Transit administratif, en remplacement d’Amadou Tidiane Fall.



Stéphanie Ange Pélagie Diouf, administrateur civil, est nommée Directrice des Pensions, en remplacement d’Abou Aw.



Abou Aw, conseiller en planification, est nommé Directeur de la Solde, à la place de Stéphanie Diouf.



Au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture :

Hugues Diaz, conseiller aux affaires culturelles, devient Directeur des Arts, à la place de Khoudia Diagne.



Ibrahima Barry, spécialiste en gestion des industries culturelles, est nommé Secrétaire général du Grand-Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Fatou Gueye Sidibé Diallo.



Oumy Diakhaté, professeure de lettres, est nommée Directrice générale de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement d’Ousmane Barro Dione.