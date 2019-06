Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin: Macky engage la lutte contre les inondations et annonce les Journées Nationales de la Propreté

Ce mercredi 19 juin 2019, le président de la République a présidé au Palais de la République la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Les luttes préventives contre les inondations ont été au coeur de la communication du chef de l'Etat a ouvert la séance en interpellant le conseil sur le sujet.

"Le Président de la République a, à ce titre, demandé au Gouvernement de faire le point sur l’état exhaustif des infrastructures déjà réalisées, ainsi que l’évaluation technique de l'impact sur l’amélioration de l’assainissement des zones inondées ou inondables", peut-on lire dans le communiqué signe le ministre Secrétaire général du Gouvernement Maxime Jean Simon Ndiaye..



Aussi, le Président de la République, au sujet des interventions du Service National d’hygiène, a instruit le Gouvernement d 'accélérer l 'exécution des actions de prévention du paludisme et de lutte contre les maladies récurrentes pendant l’hivernage, en insistant sur l’implication des organisations communautaires de base.



Les journées Nationales de la propreté lancées très prochainement

Le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement à impliquer toutes les forces vives de la Nation dans la campagne de promotion de la propreté dont il présidera personnellement le lancement des journées Nationales, très prochainement.



Concernant la maintenance des infrastructures hydrauliques en milieu rural, le chef de l'Etat a invité le Gouvernement à engager toutes les mesures appropriées pour le fonctionnement adéquat des ouvrages hydrauliques défectueux sur l’ensemble du territoire National.



Le Président de la République n 'a pas manqué, sur ce point, d’interpeller les membres du conseil sur l’extension et l’amélioration des grands réseaux d’adduction d’eau tels celui de Notto, Ndisomone- Palmarin, ainsi que celui des îles du Saloum et de la Casamance. Le Chef de l’Etat a, dans ce cadre, rappelé aux membres du conseil l’urgence d’évaluer la mise en œuvre des recommandations consécutives aux assises de l'éducation et de la formation du 06 Aout 2015.



Le Président de la République a également évoqué la tenue prochaine du concours Général 2019 et a rappelé le sens de cet événement majeur de la célébration de l’Excellence dans notre Pays.



Pour conclure, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de sa volonté d’engager la rationalisation des Agences d’exécution et entités assimilées soit par fusion, soit par mutation juridique en société Anonyme ou en Etablissement Public.

Le Président de la République a, à cet effet, instruit le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, et le Ministre des Finances et du Budget de lui dresser dans les meilleurs délais, le plan de rationalisation de ces entités et, subséquemment, d’envisager un plan de redéploiement des personnels de ces entités ou un plan social, selon le cas.

Au titre de l’activité normative, le conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative ainsi que le document de Programmation Budgétaire présentés par le Ministre des Finances et du Budget.