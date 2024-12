Conseil des ministres : deux projets de lois adoptés ce mardi

Apres l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, les choses commencent à bouger. En plus de la tenue de la Déclaration de Politique Générale (Dpg) dans le plus bref délais, annoncée en Conseil des ministres, ce mardi, deux projets lois ont également été adoptés ce jour.

Il s’agit :

Du Projet de Loi de Finances rectificative 2024 et le Projet de Loi de Finances initiale 2025, qui devraient être remis à la nouvelle Assemblée, pour approbation en vue d'assurer le bon fonctionnement des affaires publiques.