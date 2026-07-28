Conseil exécutif de l'UA : Cheikh Niang appelle à une mobilisation accrue des ressources pour le développement de l'Afrique

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang , a pris part, ce mardi 28 juillet 2026, à Addis-Abeba (Éthiopie), à la cérémonie d’ouverture, suivie des travaux de la première journée de la 49ᵉ Session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA).



Selon le ministère, cette session, qui se tient du 28 au 29 juillet 2026, réunit les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation afin d’examiner plusieurs questions stratégiques, notamment la mise en œuvre de l’Agenda 2063, le suivi de l’application du thème de l’année 2026 consacré à l’eau et à l’assainissement, ainsi que d’autres questions relatives à l’intégration et à la coopération régionales.



Au cours de son intervention, Cheikh Niang a mis l’accent sur les enjeux du financement du développement en Afrique, en appelant à une mobilisation accrue des ressources pour permettre à l’Union africaine de mettre en œuvre ses priorités stratégiques.



La présence du Sénégal à cette rencontre de haut niveau traduit son engagement constant en faveur de l’intégration et du développement durable du continent.