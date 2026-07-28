Prix plafond de l'oignon : le Syndicat des agriculteurs annonce un recours contre la décision de l'ARM

Le Syndicat des Agriculteurs du Sénégal (SAS) hausse le ton après la décision de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) de fixer à 9000 FCFA le prix plafond du sac de 25 kg d'oignons destiné aux producteurs, soit 360 FCFA le kilogramme, contre un plafond précédemment fixé à 400 FCFA le kilogramme.



Dans un communiqué, le secrétaire national chargé des revendications du SAS, Amar Yaya Sall, remet en cause les fondements de cette décision et exige des explications de la part de l'ARM.



« Quelle étude économique la justifie ? Quels indicateurs démontrent que les coûts de production ont diminué ? Quelles consultations ont été menées avec les organisations de producteurs ? », s'interroge-t-il.



Le responsable syndical déplore l'absence de réponses à ces interrogations et estime qu'une mesure ayant un impact direct sur les revenus de milliers de producteurs ne peut être prise de manière arbitraire.



« Une décision administrative qui affecte directement les revenus de milliers de producteurs ne peut reposer sur l'arbitraire. Elle doit être fondée sur des données objectives, motivée en droit et en fait, et respecter les principes de transparence, de bonne gouvernance et de sécurité juridique », soutient-il.



Selon Amar Yaya Sall, le nouveau prix fixé est déconnecté des réalités économiques de la filière et risque d'avoir de lourdes conséquences sur les maraîchers.



« Cette décision compromet la rentabilité des exploitations agricoles, décourage les investissements et met en péril les efforts consentis depuis plusieurs années pour renforcer la production nationale d'oignons », affirme-t-il.



Le Syndicat des Agriculteurs du Sénégal considère ainsi que la mesure est « économiquement injustifiée, socialement dangereuse et juridiquement contestable ».



En conséquence, le SAS annonce avoir décidé d'engager, avec ses avocats, toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir le retrait ou la suspension de cette décision, son annulation par les juridictions compétentes pour illégalité, ainsi que la réparation des préjudices subis par les producteurs.



Enfin, le syndicat invite l'ARM à faire preuve de transparence en publiant les études et les éléments ayant conduit à cette décision ou, à défaut, à procéder à son retrait.