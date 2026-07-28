Kédougou : deux présumés trafiquants de Kush et de Tramadol déférés au parquet

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 20 juillet 2026, à l’interpellation de deux individus. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de produits psychotropes, vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien, ainsi que détention et trafic de Kush.



Selon la Police nationale, l'opération a été menée le 20 juillet 2026, à la suite d'un renseignement faisant état de l'existence d'un réseau de trafic de drogue dans le village de Bambaranding.



Les enquêteurs ont interpellé les deux suspects, qui partageaient la même chambre. Les investigations ont établi qu'ils se livraient à la vente de comprimés de Tramadol et de Kush.



La perquisition de leur chambre a permis la découverte de 550 comprimés de Tramadol, de 200 grammes de Kush en vrac et de 127 cornets de Kush soigneusement dissimulés.



Les policiers ont ensuite fouillé une case voisine utilisée comme dépôt. Ils y ont saisi 1 500 comprimés supplémentaires de Tramadol ainsi qu'un bloc de 600 grammes de Kush.



Au total, l'opération a permis la saisie de 2 050 comprimés de Tramadol, 800 grammes de Kush en vrac et 127 cornets de Kush.



À l’issue de la procédure, les mis en cause ont été déférés devant le parquet.