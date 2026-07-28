JOJ Dakar 2026 : le Sénégal lance un projet pilote pour des Jeux sans pollution plastique

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a procédé, ce mardi 28 juillet 2026, au lancement officiel du projet pilote « JOJ Dakar 2026 sans pollution plastique », une initiative destinée à faire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 un événement de référence en matière de protection de l'environnement.



Mis en œuvre dans le cadre du projet Soluplast, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Sénégal et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), en partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), le projet mise sur l'implication des jeunes pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement.



À travers des campagnes de sensibilisation, des actions d'éducation environnementale et des initiatives de mobilisation citoyenne, les porteurs du projet ambitionnent de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique, d'encourager des comportements écoresponsables et de laisser un héritage durable bien au-delà des JOJ Dakar 2026.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, a invité la jeunesse à s'engager pleinement dans cette dynamique.



« Les JOJ Dakar 2026 doivent être non seulement une célébration du sport, mais également une célébration de l'engagement citoyen, de l'innovation et de la responsabilité environnementale », a-t-il déclaré.



Pour rappel, le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse du 31 octobre au 13 novembre 2026. Première édition organisée sur le continent africain, l'événement réunira près de 2 700 athlètes issus du monde entier dans une vingtaine de disciplines sportives.



Les compétitions se dérouleront sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.