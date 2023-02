Conseil présidentiel décentralisé : "l'Etat a investi 2.744 milliards FCFA dans la région de Thiès depuis 2014", déclare Macky Sall

En présidant le Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès ce jeudi, Macky Sall a annoncé que l'Etat a investi 2744 milliards FCFA dans la région de Thiès de 2014 à 2022.



"L’Etat a investi 2744 milliards de francs CFA dans la région de Thiès (ouest), de 2014 à maintenant, ce qui a permis à cette collectivité territoriale d’avoir diverses infrastructures dans de nombreux secteurs d’activité", a déclaré, le Président Macky Sall.



"La région de Thiès a bénéficié, au terme de ce Conseil des ministres, d’un investissement de 447 milliards de francs CFA pour la période 2014-2016. Ces investissements vont au-delà des engagements pris lors du Conseil des ministres de 2014 à Thiès", a rappelé Macky Sall, lors du Conseil présidentiel sur le développement de cette région.



Le ministre de l'Economie et du Plan est revenu sur les impacts des investissements dans la région de Thiès. "Les impacts économiques dans le secteur de l'agriculture sont importants. Les investissements que le Sénégal a eu à faire dans la région de Thiès dans le domaine de l'agriculture a permis à faire monter en puissance notre production agricole. La production arachidière a augmenté de presque de 200% celle en céréales est montée en puissance pour à peu près 120% d'augmentation", a soutenu Oulimata Sarr.



Les infrastructures, dit-elle, c'est le deuxième volet d'investissement dans la région de Thiès. "Les engagements réalisés se sont matérialisés par la construction et la réhabilitation sur la période 2013 à 2022 de plus de 430 km de route dont 310 km de route revêtus pour un montant global de 452 milliards FCFA" a fait savoir le ministre de l'Economie et du Plan.



Le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, prenant part au Conseil présidentiel, a fait savoir que "les investissements sont presque trois fois plus importants que les 447 milliards de francs CFA promis par l’Etat à la région en 2014. Ils s’élèvent à 1.228 milliards de francs CFA".



Selon lui, "56 des 81 projets prévus ont été réalisés, 16 autres sont en cours de réalisation et 9 en phase de démarrage".



Pour le gouverneur de la région, la forte hausse des investissements effectués "résulte de l’exécution, avec le Plan Sénégal émergent, de la stratégie de développement élaborée par le gouvernement à la suite du Conseil des ministres décentralisé de 2014", a-t-il souligné.