Conseil présidentiel pour la relance de l'économie: Macky annonce une croissance de 13% en 2023

Le Président de la République, qui préside ce mardi un Conseil présidentiel au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, consacré à la relance de l’économie plombée par la crise sanitaire de Covid-19, a annoncé une croissance économique à deux chiffres en 2023.

Le chef de l'Etat qui se veut plus précis se projette dans des chiffres en 2021, 2022 et 2023.



"Nous allons reprendre la croissance à 5,2% l’année prochaine et 7.20 en 2022 et le plus important, c’est qu’en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la première fois le Sénégal va atteindre sa croissance à deux chiffres, pour se projeter à 13,7%. C’est dû simplement à l’exploitation du pétrole et du gaz, à partir de 2023", a annoncé le chef de l'Etat.



Mais selon le président de la République, la réalisation de ces chiffres suppose "un travail assidu". "Que les gens ne dorment pas avec les dossiers. Il faut que nous nous mettions au travail pour que ces 5, 2% soient au rendez-vous, dès 2021, 7, 20% en 2022", dit-il. Avant d'assurer: "Donc, ce n’est pas des chimères, c’est tout à fait à notre portée. moi je ne parle pas dans les nuages, j’ai les pieds sur terre. C’est des choses que nous avions faites".