Conseil supérieur de la magistrature: Jeu de chaises musicales dans la magistrature

NOMINATION DE MAGISTRATS A LA REUNION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE EN DATE DU 11 JUILLET 2023



I.COUR SUPREME

1. Ibrahima SAMB, précédemment Conseiller Technique à l’Administration centrale du Ministère de la Justice en qualité de Conseiller à la Cour suprême

2. Moustapha Fall, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en qualité de Conseiller à la Cour suprême

3. Amed Fall, précédemment Président de chambre et secrétaire général de la Cour d’appel de Dakar en qualité de Conseiller à la Cour suprême

4. Mamadou Diop précédemment Avocat général près la Cour d’appel de Dakar, en qualité d’Avocat général délégué près la Cour suprême



II. ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE



5. Malick Lamotte précédemment Président du Tribunal de commerce hors classe de Dakar

6. Aminata Diene Paye précédemment Présidente du Tribunal d’instance hors classe de Dakar

7. Alioune NDIAYE, en qualité de Secrétaire général du Conseil supérieur de la Magistrature



III. COURS ET TRIBUNAUX RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE DAKAR

8. Ousmane Gueye, Président de chambre à la Cour d’appel de Dakar cumulativement avec ses fonctions, en qualité de Secrétaire général de ladite Cour

9. Hyppolite Anquediche NDEYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en qualité de Président de chambre à la Cour d’appel de Dakar

10. Seyni Bodian, précédemment Président du Tribunal de grande instance de Fatick, en qualité de Président de chambre à la Cour d’appel de Dakar

11. Paul Daour Fall, précédemment Président de Chambre à la Cour d’appel de Tambacounda en qualité de Président de Chambre à la Cour d’appel de Dakar

12.Mouhamadou Bamba Mbaye, précédemment juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, en qualité de Conseiller à la Cour d’appel de Dakar

13. Aminata Fall précédemment juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, en qualité de conseiller à la Cour d’appel de Dakar

14. El Hadji Abdoulaye Bah, précédemment Substitut général près la Cour d’appel de Kaolack en qualité de Substitut général près la Cour d’appel de Dakar

15. Amary Faye, précédemment Substitut général près la Cour d’appel de Tambacounda, en qualité de substitut général près la Cour d’appel de Dakar

16. Mamadou Cissé Fall précédemment Président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, en qualité de Président du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar

17. Aissatou Dieme Diallo précédemment Vice-Présidente du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, en qualité de Présidente du Tribunal de Commerce Hors Classe Dakar

18. Khady Niang précédemment juge au Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, en qualité de Vice- Présidente du Tribunal de Commerce Hors Classe Dakar

19. Aissatou Diouf précédemment Président du Tribunal d’instance de Guédiawaye, en qualité de Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye

20. Ndeye Codou Seck précédemment juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, en qualité de juge au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar

21. Madjiguene Toure précédemment juge au Tribunal d’instance de Dakar, en qualité juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar

22. Debe Mbow précédemment juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès, en qualité de juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar

23. Ousmane Racine Thione, précédemment Président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, en qualité de Président du Tribunal d’instance hors classe de Dakar

24. Papa Abdoulaye Donde, précédemment juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack, en qualité de Président du Tribunal d’instance de Guédiawaye

25. Amy Ndao, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Dakar, en qualité de Président du Tribunal d’instance de Rufisque

26. Adji Fatou Diouf précédemment substitut au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, en qualité de Délégué près le Tribunal d’instance de Guédiawaye



COUR D’APPEL DE THIES

27. Pierre Tine Président de chambre à la Cour d’appel de Thiès, cumulativement avec ses fonctions en qualité de Secrétaire général de la Cour d’appel de Thiès

28. Aitou Gueye précédemment Président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, en qualité de Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Thiès

29. Mamadou Yakham Keita, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar en qualité de Président de Chambre à la Cour d’appel de Thiès

30. Bathie Mbaye précédemment Président du Tribunal d’instance de Tivaouane, en qualité de Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès

31. Amadou Lamine Ndiaye précédemment Président du Tribunal d’instance de Rufisque, en qualité de Délégué du procureur au Tribunal d’instance de Thiès

32. Ibou Sarr précédemment juge au Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, en qualité de Président du Tribunal d’instance de Tivaouane



COUR D’APPEL DE KAOLACK

1. Doudou Cissé Diouf précédemment Avocat général Cour d’appel de Thiès, en qualité d’Avocat général près la Cour d’appel de Kaolack

2. Ibrahima Diallo précédemment Président de chambre Cour d’appel de Thiès, en qualité de Président de chambre à la Cour d’appel de Kaolack

3. Alioune Diallo, précédemment Président du Tribunal de grande instance de Kédougou, en qualité de Président du Tribunal de grande instance de Fatick

COUR D’APPEL DE SAINT LOUIS

1. Papa Mohamed Diop précédemment Président de chambre au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en qualité de Président de chambre à la Cour d’appel de Saint Louis

2. Saliou Dicko précédemment Substitut général Cour d’appel de Dakar, en qualité de substitut général à la Cour d’appel de Saint Louis

COUR D’APPEL DE ZIGUINCHOR

3. Abdoulaye Diagne Gueye précédemment substitut au Tribunal de Grande Instance de Kédougou, en qualité de substitut général Cour d’appel de Ziguinchor

4. Doudou Ndiaye substitut au Tribunal de Grande Instance de Sedhiou, en qualité de substitut du au Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor.



COUR D’APPEL DE TAMBACOUNDA

5. Magatte Diouf, Conseiller à la Cour d’appel de Tambacounda cumulativement avec ses fonctions, en qualité de Secrétaire général de la Cour d’appel de Tambacounda

6. En attendant l’installation du Tribunal de Grande Instance de Kaffrine, messieurs Samba SEYE, Président du TGI est nommé en qualité de Conseiller à la Cour d’appel de TambacoundaCheikh FAYE, Procureur de la République est nommé Substitut général près la Cour d’Appel de Tambacounda

7. Cheikh Diop, Conseiller à la Cour d’appel de Kaolack, en qualité de Président du Tribunal de grande instance de Kédougou



IV. NOMINATION DES AUDITEURS DE JUSTICE, SESSION 2023

Cour d’appel de Dakar (17)

 Aissatou Cissé

 Seyni Samia Coly

 Mamadou Lamine Faye

 Babacar Diomaye Diouf

 Mouhamed Niasse

 Abdoul Aziz Ba

 Amadou KA

 Mouhamadou Moctar Thiaw

 Ngoné Laye Dème

 Mbaye Niang

 Aminata Sy

 Ousmane Ngom

 Tamsir Abdourakhmane Cissé

 Abdoulaye Gaye

 Solange Mbissine Sène

 Babacar Beye

 Mouhamadou Barro

Cour d’appel de Thiès (6)

 Ndack Samb

 Fatou Bintou Faye

 Cheikh Maty Kamara

 El Hadji Abdoulaye Sarr

 Jean Jaques Sanou Diouf

 Abdou Khadre Mbengue

Cour d’appel de Saint-Louis (4)

 Sophie Diatta

 Cheikh Ameth Tidiane Ndiaye

 Mamadou Lamine Sy

 Seckou Diene

Cour d’appel de Kaolack (3)

 Christian Valentin Bakourine

 Moustapha Ndiaye

 Binta Kassé

Cour d’appel de Ziguinchor (2)

 Théophile Diatta

 Ousseynou Fall 

Cour d’appel Tambacounda (3)

 Yacine Ndiaye

 Mamadou Diallo

 Bernard Assane Sène



V. Titularisation des juges suppléants de la promotion 2021

 Atoumane MBOUP

 Papa Ibrahima DJITTE

 Amadou CISS

 Cheikh Abdoul Lahat FALL

 Doudou NDIAYE

 Mouhamadou Mansour CISS

 Pape Abou KANE

 Serigne COUME

 Pape Dibor SARR



VI. Détachement de Magistrats

1. Fatou Kiné Diouf précédemment délégué du Procureur au Tribunal d’instance de Guédiawaye, est détachée auprès du Ministère des Finances, pour servir à l’Agence Judiciaire de l’Etat

2. El Hadji Malick Dembélé précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar est détaché au Ministère des Finances pour servir à la Société Nationale de Recouvrement

3. Makha Barry précédemment juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye est détaché au Ministère des Finances pour servir à la Lonase

4. Le détachement de Raymond M. M. Diouf, auprès la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, est renouvelé.

VII. Maître Cheikhou Oumar SALL, Greffier en chef est intégré dans la Magistrature, en qualité d’auditeur de Justice.