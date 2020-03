Construction au Sénégal : 976 bâtiments menacent de ruines en 2018 et 197 en 2019

Le rapport d’activités de la Direction de la Protection civile 2018-2019, entité étatique de référence pour la gestion des risques de catastrophes au Sénégal, a fait état de 976 bâtiments menaçant de ruines en 2018 et 197 en 2019.



En 2018, c’est la région de Ziguinchor (sud) qui a damné le pion avec 384 bâtiments menaçant ruines. La même année, c’est Kolda qui est arrivé en deuxième position avec 230 bâtisses. En 2019, Dakar ravit la vedette avec 36 immeubles en risque d’effondrement. La capitale sénégalaise est suivie de près par la région de Sedhiou avec 37 bâtiments dans cas, la même saison.



Toujours selon ce rapport d’activités de la Direction de la Protection civile, l’effondrement des bâtisses a occasionné 15 morts sur 166 victimes en 2019. Des chiffres alarmants qui montrent et démontrent à suffisance les calamités causées par la vétusté des édifices, le non-respect des normes de construction ou ne non-recours à un architecte, la construction sans autorisation de construire, mais surtout l’utilisation du fer à béton de mauvaise qualité.



« Pour construire, il est exigé au demandeur d’y associer un bureau de contrôle, comme « Verites » ou « Alpas ». Le code de l’Urbanisme dit que « nul n’a le droit de construire ou d’apporter une modification sans une autorisation administrative signée par le maire et approuvée par le préfet.