Construction d'un port à Ndiago-Pape Diop : "cela va tuer l'économie locale"

La magnanimité dont a fait preuve le Sénégal vis-à-vis de la Mauritanie devrait inciter ses dirigeants à traiter les pêcheurs de Saint-Louis avec plus de respect. C’est l’avis de Pape Diop qui se prononçait sur les tensions notées ces derniers temps entre les deux pays. Lesquelles tensions découlent principalement de la pêche dans les eaux mauritaniennes.



«Notre frontière est de 70 kilomètres, mais Feu Léopold Sédar Senghor, par un esprit humaniste, a pu céder ces terres à nos voisins et nous pensons que vu sous cet angle, la Mauritanie devrait doter le Sénégal de licences de pêches suffisantes », a-t-il déclaré.



En tournée à Saint-Louis, le leader de Bokk Gis Gis, est revenu sur la proposition de la Mauritanie de construire un quai de pêche à Ndiago, sur son territoire, pour que les pêcheurs sénégalais qui bénéficient de ses licences puissent y débarquer leur poisson. Ce qui, selon M. Diop, va contribuer à tuer l’économie locale.



Se montrant plus catégorique, l’ancien président de l’Assemblée nationale a martelé : «Cette exigence de la Mauritanie, si elle est acceptée peut tuer l’économie locale».