Construction de la mosquée Layène de Yembeul : Macky Sall contribue à hauteur de 100 millions FCFA

Macky Sall va débourser 100 millions de F CFA en guise de soutien pour la construction de la mosquée Layène de Yembeul. L’annonce a été faite samedi 03 juillet par le ministre Amadou Hott qui a représenté le Chef de l’Etat à la cérémonie de collecte de fonds.



La cérémonie s’est tenue en présence du porte-parole des Layènes Serigne Mouhamadou Lamine Laye, des dignitaires religieux et des autorités locales en l’occurrence les maires de Yembeul Sud et Yeumbeul Nord, informe « Les Echos ».



Amadou Hott, le fils de la localité, a pour sa part dégainé une somme de 10 millions de FCFA comme contribution et a promis associer ses amis et ses relations à travers le monde dans le projet.



Il a promis de s’investir pleinement dans le projet afin que cette mosquée devienne le fleuron du nouveau département de Keur Massar. Le fils de la localité n’était pas le seul à se faire remarquer lors de cette cérémonie, il y a eu également d’autres hommes d’affaires tels que Demba Ka, Modou Mbène Diop, les maires Daouda Ndiaye et Bara Gaye.