Construction sur le Littoral Mermoz-Sacré Coeur: Barthélémy Dias débarque sur le chantier et menace

Un certain Djibril Diallo est en train de construire une résidence de 4000 mètres-carrés sur le Littoral sur la base d'un permis de construction contesté de toute part. Le maire de la commune de Mermoz-Sacré coeur a fait une descente ce mardi sur les lieux pour arrêter les travaux. Mais des forces de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux pour protéger le chantier du constructeur.

Toutefois Barthélémy Dias persiste et signe. Selon lui, c'est en toute illégalité que cette construction se fait sur le Littoral et que le Titre foncier brandi par ledit propriétaire n'a aucune valeur légale. Il menace de déposer une plainte contre le Directeur des Domaines et celui de l Conservation foncière... Regardez !