Contentieux avec Ecrb : l'Arcop désavoue le Port de Dakar et annule un marché de 522 millions F CFA

Le Port autonome de Dakar (PAD) doit revoir sa copie pour l'attribution de son marché de construction du service de médecine du travail. Le Comité de règlement des différends (Crd) de l'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) a annulé l'attribution provisoire du contrat, qui s'élevait à plus de 522 millions de F CFA, initialement accordée à la société LB Services SUARL.



L’Arcop a rendu, le 29 octobre 2025, une décision majeure dans le contentieux opposant l'entreprise de construction de routes et de bâtiments (Ecrb) au Port autonome de Dakar (PAD). Ce marché faisait suite à un appel d'offres publié en mai dernier, qui avait attiré sept candidatures. Arrivée deuxième, rapporte « Les Echos », Ecrb avait introduit un recours gracieux pour contester le rejet de son offre, que la commission des marchés du Port avait jugée « non conforme ».



Ecrb a estimé que son élimination reposait sur une mauvaise interprétation de sa proposition technique et que les prétendues incohérences sur certains matériaux ou procédés ne justifiaient pas un rejet ferme. Selon la société requérante, une demande de clarification aurait été une démarche plus appropriée. Après examen des pièces et audition des deux parties, le Crd de l'Arcop a donné raison à Ecrb. Le Comité a conclu que l'élimination de l'offre avait été faite à tort.



L'Arcop a notamment relevé que si l'offre d'Ecrb comportait quelques différences techniques, celles-ci n'étaient pas substantielles et n'affectaient ni la qualité ni la consistance des travaux requis. Le Crd a également critiqué le dossier d'appel d'offres du PAD, jugé trop imprécis sur les critères et le niveau de détail attendu, ce qui a pu conduire à une « appréciation subjective » de l'offre par la commission d'évaluation.



En conséquence, l'Arcop a annulé l'attribution provisoire et ordonné au PAD de reprendre l'évaluation des offres.