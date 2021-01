Contentieux villa Sacré-coeur 3: l’ex-épouse de Diop Iseg arrêtée et déférée au parquet

L’ex-épouse du PDG de l’Iseg, Aïssatou Seydi, a été arrêté, lundi, et déférée au parquet par les éléments de la Brigade de recherches de la gendarmerie sise avenue Faidherbe. Une arrestation qui entre dans le cadre du contentieux qui l’oppose à son ex-mari Mamadou Diop à propos de la villa 9023 sise à Sacré-Cœur 3. Selon une source du journal Le Témoin, la dame Aïssatou Seydi avait refusé de déférer à la convocation qui lui a été notifiée la semaine dernière.



Pour rappel, Aïssatou Seydi, en instance de divorce, avait initié une procédure d’expulsion contre son mari devant le tribunal des référés qui lui avait donné raison. Les juges avaient ordonné l’expulsion de Mamadou Diop de la maison de Sacré-Cœur 3 qui lui appartient pourtant ! Le patron de l’Iseg, un établissement d’enseignement supérieur de référence accueillant des étudiants en provenance d’une vingtaine de pays africains, avait fait appel de cette décision dès sa sortie de prison pour une affaire de mœurs.



A en croire le directeur de Iseg, c’est pendant qu’il a été en prison que son ex-épouse, Aïssatou Seydi, avait commencé les démarches pour s’approprier la maison. A l’origine de l’arrestation de la dame se trouve une opération financière que Mamadou Diop veut assimiler à un détournement de fonds. « Elle avait utilisé 7 chèques de 10 millions chacun pour l’achat de sa villa de Sacré-Cœur 3. Et ces chèques sont ceux de l’Iseg, elle ne pensait pas que j’allais sortir de la prison. Informée de ma libération, elle s’est empressée de détruire les chèques avec la complicité du propriétaire de la maison. Il y a eu un deal sur mon dos. Iseg a décaissé 110 millions pour la maison dont le prix est fixé à 140 millions », avait déclaré Mamadou Diop à la gendarmerie.



Pour sa défense, l’ex-épouse soutient que c’est une pratique courante à l’Iseg de faire tous leurs achats avec des chèques de l’établissement. D’après l’ordonnance de subordination de la constitution de garantie rendue par la cour d’Appel de Dakar, Aïssatou Seydi devrait verser 140 millions pour entrer en possession de la maison occupée par son ex-mari Mamadou Diop. Dans la plainte, elle est visée avec Mamadou Ba, ancien DAF de la Sicap retiré au Canada, le notaire Me Bineta Thiam et Waly Fall, ancien maire de Dieuppeul, renseigne la source du journal Le Témoin..