Politique : l’AFP siffle la fin de la récréation et vise le sommet en 2029

​C’est une petite révolution de palais qui s’opère au sein de l’AFP. Longtemps perçue comme un allié fidèle et parfois effacé au sein des grandes coalitions, la formation fondée par Moustapha Niasse veut désormais voler de ses propres ailes. Le message du Secrétaire général, le député Mbaye Dione, est sans équivoque : l’ère du suivisme est révolue.



​« Le dernier parti que l’AFP a soutenu, c’est le parti de Macky Sall. Et c’est fini, nous ne serons plus derrière personne pour le reste de notre existence », a-t-il martelé devant des militants galvanisés.



​Désormais, l’AFP entend s'imposer comme le centre de gravité de toute future alliance : « Si une coalition est nécessaire, nous en serons la locomotive », prévient Mbaye Dione.



​Avant de viser le palais présidentiel, le parti compte d’abord sécuriser ses bases historiques. La stratégie de reconquête commence par le département de Nioro, cœur du Saloum. L’ambition affichée est de rafler l’intégralité des communes de la zone lors des prochaines élections locales. Pour Mbaye Dione, il s'agit de réactiver la « machine de guerre » progressiste pour transformer le maillage local en un véritable tremplin national.​



​Le regard tourné vers l’horizon 2029, l’AFP dresse un constat sévère de la gestion actuelle du pays. Pointant du doigt un « désespoir total » chez les jeunes, le parti se positionne comme l'alternative crédible.



​Le Secrétaire général ne s'en cache plus : il sera l'homme de la situation. Présenté comme le « candidat de tout un peuple », Mbaye Dione se donne pour mission de sortir le Sénégal de situation actuelle.



