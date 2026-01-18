Finale CAN 2025 : le Sénégal «mérite une deuxième étoile au-dessus de son drapeau», selon Habib Baye

L’ancien international sénégalais, Habib Bèye, estime qu’au regard de ses prestations «ces dernières années», le Sénégal «mérite une deuxième étoile au-dessus de son drapeau», à quelques heures de la finale de football de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), opposant le Maroc aux Lions de la Teranga.



Dans un décryptage, l’actuel entraineur du Stade de Rennes (Ligue 1 française) pense que son pays «a prouvé contre l’Égypte, un bloc bas, qu’il était capable d’être patient et de très bien jouer au foot aussi». C’est ce qui justifierait le score de 1-0.



L’ancien international croit aussi que le Maroc «peut avoir une pression populaire d’organiser la compétition et de ne pas avoir vécu une finale depuis 2004», ajoutant que «cela va être nouveau en termes d’expérience». Il a cependant conscience que le pays organisateur «est une équipe qui joue très bien au football et qui a su maîtriser ses émotions jusqu’aux tirs au but face au Nigeria en demi-finale».



Habib Bèye croit enfin que les amoureux du football ne pouvait rêver mieux que cette rencontre. «C’est la finale que tout le monde voulait. Le Sénégal a été trois fois en finale lors des quatre dernières éditions (finaliste en 2019, vainqueur en 2021) et il est logique de le revoir à ce niveau de compétition. Le Maroc, il ne faut pas l’oublier, a fait une demi-finale de Coupe du monde (2022), et c’est une équipe qui, en termes de matches sans défaite, est sur une série énorme (23 matches depuis une défaite face au Kenya le 10 août 2025). On est sur deux énormes équipes du continent africain», a-t-il expliqué.