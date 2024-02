Contestation à l'Assemblée : le député Cheikh Bara Dolly s'oppose fermement à la proposition de loi constitutionnelle

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains a examiné la Proposition de Loi Constitutionnelle N°04/2024, portant dérogation aux dispositions de l'article 81 de la Constitution de la République du Sénégal, et a présenté son rapport ce lundi à devant l’Assemblée nationale.



Le député Cheikh Bara Dolly, lors de sa prise de parole a souligné que cette proposition de loi ne respecte pas la Constitution.





« Cette proposition de loi ne se conforme pas à la constitution. Dans l’article 31 qu’on doit revoir on ne peut pas le faire sans revoir l’article 103. En plus de cela il y’a pas de date pour une tenue prochaine des élections présidentielles si elles sont repoussées. Si on agit dans l’intérêt de la population cette loi ne devrait pas passer car elle permettrait à Macky Sall de rester au pouvoir pendant trois ans. Je n’accepterai pas que Macky reste à la tête de ce pays et que ces ministres dilapides les deniers du pays. Je ne suis pas d’accord pour qu’on prolonge le mandat de Macky Sall j’appelle tout le monde à voter contrat ce projet de loi. Même le khalife des mourides Serigne Mountakh Mbackè quand on est parti le voir il a clairement dit qu’il n’est pas d’accord avec cela », a-t-il asséné.

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">