Contraintes de transport, accès à l’internet, restauration pas à leur saveur : les travailleurs du secteur primaire crient leur ras-le-bol

L’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire (pêche, élevage, agriculture…), a remis sur la table une pile de doléances. Qui sont entre autres, des contraintes de transport, d’accès à l’internet, une restauration pas à leur saveur.



« Malgré les alertes répétées depuis plusieurs mois, la situation ne s'est pas améliorée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c’est la prestation chaotique des restaurants au niveau de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng. Non seulement, la restauration laisse à désirer, mais pire les repreneurs ont décidé de demander unilatéralement de l'argent en lieu et place des tickets de restaurant que le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) a mis à notre disposition », lit-on dans le communiqué.



Le refus de prendre les tickets subventionnés est la conséquence de paiement des trois mois d’arriérés. Les agents en question, estiment qu’ils sont abandonnés depuis qu’une partie de l’administration est affectée à Diamniadio.



« Cette situation ne peut plus prospérer. C'est pourquoi l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour nous sortir de ces conditions misérables. Au demeurant, pour pousser le gouvernement à réagir et régler définitivement cette situation, nous avons décidé de faire un port de brassards rouges ce vendredi 20 septembre. Et, le lundi 23 septembre, une grève de 24h non renouvelable sera observée dans la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng. Nous espérons une réaction rapide de l'État », a t-il.