Contrat d'armement à 45 milliards: Birahim Seck vilipende l'Etat du Sénégal à Berlin

@Macky_Sall ", a écrit Birahim Seck sur son compte twitter.

Présentation du cas du contrat d'armement de 45 milliards de FCFA passé par le Ministère de l'Environnement du Sénégal au Siège de Transparency international à Berlin @anticorruption @Macky_Sall pic.twitter.com/8gI9aJMLoO

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) March 21, 2023



Le coordonnateur Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International ne compte pas lâcher le nébuleux contrat de 45 milliards FCFA, signé par l'Etat du Sénégal avec le sulfureux nigérien “Petit Boudé”. Au cours d'une rencontre, tenue mardi à Berlin au siège de Transparency international à Berlin, Birahim Seck a évoqué ce contrat d'armement."Présentation du cas du contrat d'armement de 45 milliards de FCFA passé par le Ministère de l'Environnement du Sénégal au Siège de Transparency international à Berlin @anticorruption Pour rappel, l’ancien ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall, Abdoulaye Daouda Diallo et un Israélien proche du président Macky Sall ont été cités dans une affaire de trafic d'armes. Le gagnant du marché n’est personne d’autre que Aboubacar Hima plus connu sous le nom de Petit Boudé un nigérien, trafiquant vivement recherché par la justice de son pays.Le Sénégal aurait acheté des armes de guerre d’une valeur de 45,3 milliards FCFA auprès de Petit Boudé. Ce contrat n’a pas fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres et n’a pas été publié en raison de la loi sénégalaise sur la secret défense. Cependant, l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), en partenariat avec le journal israélien Haaretz, a obtenu une copie du document.Il a été décelé certaines irrégularités du contrat dont le prix a été surévalué. C'est au début de l’année 2022, que le ministère sénégalais de l’Environnement au lieu du ministère des Forces Armées a signé cet important contrat d’armement de 45,3 milliards FCFA.