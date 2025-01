Contrat de construction de 25.000 logements par des entreprises françaises : les sociétés sénégalaises d'immobilier déplorent un manque de considération

Les syndicats patronaux du BTP sénégalais, affiliés au CNP et à la CNES, ont exprimé leur mécontentement après avoir pris connaissance, par voie de presse, du projet de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) d'attribuer un contrat de construction de 25.000 logements à un groupe d’entreprises françaises. Cette décision a suscité une vive réaction de la part des organisations professionnelles sénégalaises, qui dénoncent le manque flagrant de reconnaissance envers le secteur privé national.



Dans un communiqué intitulé « Faire reconstruire le Sénégal par les étrangers : l’éternel paradoxe », les syndicats du secteur, dont le SPEBTPS et le SNBTP, ont fait part de leur consternation face à ce choix qu'ils considèrent comme un affront à la souveraineté économique du pays. Selon eux, la décision de la SNHLM d'envisager un partenariat avec des entreprises étrangères pour la construction de milliers de logements montre un manque de confiance envers les capacités des entreprises sénégalaises du secteur.



De plus, ces syndicalistes ont vivement réagi à ce qu'ils appellent une "entorse" à la souveraineté économique du Sénégal. Ils soulignent que la solution envisagée par la SNHLM de confier ce contrat à une société 100% sénégalaise, mais en réalité détenue majoritairement par des intérêts étrangers, constitue un maquillage de la situation. Cette situation serait, selon eux, une manière détournée de faire passer un projet dont les retombées économiques pourraient ne pas profiter pleinement à l’économie locale et à la création d’emplois pour les Sénégalais.



Dans le contexte actuel où le patriotisme économique est souvent mis en avant par les autorités sénégalaises, les syndicats du BTP soulignent leur déception face à ce choix. "Nous ne pouvons que nous attrister de constater le peu de considération que la SNHLM aurait alors vis-à-vis des entreprises sénégalaises de promotion immobilière et de construction", ont-ils déploré. Ils ajoutent que la logique aurait voulu que la SNHLM privilégie un partenariat associant des promoteurs sénégalais à des entreprises étrangères, dans le but de favoriser une collaboration mutuellement bénéfique pour le développement du secteur immobilier local.



Les organisations sénégalaises appellent donc les responsables de la SNHLM à revoir leur position. Elles plaident pour que des accords de partenariat soient conclus avec des sociétés sénégalaises d’immobilier et de construction. Qui, selon elles, ont une excellente réputation tant au Sénégal qu’à l’étranger.