Sénégal Space Week : Le pays ambitionne de devenir le futur hub spatial et technologique de l’Afrique

Le Sénégal a réaffirmé sa volonté de devenir un hub africain de l’espace, de la donnée et de l’intelligence artificielle lors de la deuxième édition du Sénégal Space Week, organisée à Dakar par l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES) sous le Haut Patronage du président Bassirou Diomaye Faye.





Axé cette année sur le thème « Le spatial au service de la sécurité et de la défense : applications et géointelligence pour la sécurisation de nos territoires », cet événement international s'inscrit dans une démarche de souveraineté technologique face à la compétition mondiale. Le ministre des Forces armées, Biram Diop, y a qualifié la maîtrise des capacités spatiales de nécessité absolue pour assurer la surveillance des frontières, la cybersécurité, le renseignement et la lutte contre le terrorisme.





Pour structurer cette ambition, le Directeur général de l’ASES, Maram Kaïré, préconise l'exploitation combinée des satellites, de l’intelligence artificielle et de la géointelligence comme leviers d’aide à la décision publique et de sécurisation du territoire. Sur le plan des infrastructures, le pays développe activement son écosystème avec la construction du premier observatoire d'astronomie à Khombole, ainsi que le déploiement prévu de stations de réception de données satellitaires et de centres d'assemblage de microsatellites.





Cette stratégie globale s'appuie également sur une diplomatie spatiale active visant à multiplier les partenariats internationaux pour le transfert de compétences, tout en mettant un accent massif sur l'investissement dans le capital humain à travers la formation d'ingénieurs et de jeunes talents africains.