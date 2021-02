Contrôle techniques des véhicules: Mansour Faye crée des centres provisoires au Cices et à Colobane pour désengorger Hann

Dans le but de faciliter aux usagers les visites techniques de leurs véhicules, le ministère des Transports terrestres a décidé de créer deux centres secondaires à Colobane et au Cices pour désengorger celui de Hann du flux de véhicules qui le fréquentent au quotidien.



Dans un communiqué parcouru par PressAfrik, le ministre Mansour Faye et ses services informent l’opinion que jusqu’au 21 mars, le Contrôle visuel de tous les véhicules de moins de 10 ans se fera au Cices.

Que la première Visite technique de tous les véhicules de moins de 3 ans se fera au niveau de Colobane.



Aussi, deux lignes seront réservées exclusivement au contrôle visuel des véhicules de catégorie Taxi urbain ou interurbain au niveau du Centre de Hann.

AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">