Le Service départemental de l'élevage de Dakar a procédé à la saisie de 1,2 tonne de foie bovin aux Parcelles-Assainies, ce lundi 16 novembre, selon les services vétérinaires. L'inspection sanitaire de cette cargaison a mis en évidence de mauvaises conditions de congélation ainsi qu'une rupture de la chaîne du froid, des anomalies qui rendent cette denrée impropre à la consommation humaine.



Les spécialistes de la santé animale ont souligné que ces manquements techniques favorisent le « développement rapide de micro-organismes et exposent directement les populations à de graves risques d'intoxication alimentaire », selon des sources médiatiques Les autorités vétérinaires procéderont à la destruction complète de ce lot sous supervision officielle afin d'empêcher tout retour de cette marchandise sur le marché.