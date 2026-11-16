Le Service départemental de l'élevage de Dakar a procédé à la saisie de 1,2 tonne de foie bovin aux Parcelles-Assainies, ce lundi 16 novembre, selon les services vétérinaires. L'inspection sanitaire de cette cargaison a mis en évidence de mauvaises conditions de congélation ainsi qu'une rupture de la chaîne du froid, des anomalies qui rendent cette denrée impropre à la consommation humaine.
Les spécialistes de la santé animale ont souligné que ces manquements techniques favorisent le « développement rapide de micro-organismes et exposent directement les populations à de graves risques d'intoxication alimentaire », selon des sources médiatiques Les autorités vétérinaires procéderont à la destruction complète de ce lot sous supervision officielle afin d'empêcher tout retour de cette marchandise sur le marché.
Les spécialistes de la santé animale ont souligné que ces manquements techniques favorisent le « développement rapide de micro-organismes et exposent directement les populations à de graves risques d'intoxication alimentaire », selon des sources médiatiques Les autorités vétérinaires procéderont à la destruction complète de ce lot sous supervision officielle afin d'empêcher tout retour de cette marchandise sur le marché.
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