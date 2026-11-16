La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré trois individus devant le Pool judiciaire financier, le 13 novembre 2026, pour association de « malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et mise en danger de la vie d'autrui », selon les services de sécurité. Cette action judiciaire découle de l'interception en haute mer d'une embarcation de fortune en route vers les îles Canaries avec deux cents candidats à l'émigration clandestine à son bord. Le convoi regroupe cent cinq Guinéens, cinquante-huit Gambiens, vingt-neuf Sénégalais, quatre Ivoiriens, deux Sierra-Léonais et deux Nigériens, parmi lesquels figurent cent cinq hommes, soixante-treize femmes et vingt-deux mineurs.



Les enquêteurs de la DNLT ont procédé à l'audition individuelle de l'ensemble des passagers afin d'éclaircir les conditions de l'embarquement, l'organisation logistique du voyage ainsi que le rôle des passeurs. Au cours de ces interrogatoires, les témoignages concordants de plusieurs rescapés ont formellement incriminé les trois suspects en les identifiant comme les capitaines aux commandes de la pirogue pendant la traversée. Les trois convoyeurs ont ainsi fait l'objet d'un déferrement au terme des investigations.