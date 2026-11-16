Le campus de l'Université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass (USSEIN) de Kaffrine n'a pas encore accueilli ses premiers enseignements en raison d'un défaut d'approvisionnement en eau qui bloque l'occupation des lieux, selon l'Agence de presse sénégalaise (APS). Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a effectué une visite de terrain ce lundi afin d'identifier les obstacles techniques et d'accélérer l'ouverture de l'établissement. Malgré une réception provisoire des ouvrages par les ministres en charge de l'Enseignement supérieur et des Infrastructures, le lancement effectif des activités pédagogiques demeure à l'arrêt faute d'adduction d'eau potable et d'aménagements complémentaires.



Mamadou Sidibé, chef de la mission ministérielle, a précisé au terme de la tournée que « Le principal problème constaté, c’est que ce site ne dispose pas encore d’eau ». Ce responsable a indiqué que la résolution de cette contrainte hydraulique permettrait aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif d'intégrer les salles de classe dans l'immédiat, sans attendre l'achèvement du campus social. La délégation officielle, en compagnie du recteur de l'USSEIN Diégane Diouf et du directeur général des œuvres sociales Jean Birane Gning, a inspecté les blocs pédagogiques ainsi que les espaces de restauration, d'hébergement et d'infirmerie. Mamadou Sidibé a enfin pris l'engagement que son ministère suivra de près l'exécution des travaux correctifs pour rendre l'ensemble des services universitaires opérationnels à Kaffrine.