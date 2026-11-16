Le Commissariat d'arrondissement de ZAC Mbao a interpellé cinq individus, ce lundi 16 novembre 2026 vers 1 heure du matin, pour « incitation à la débauche, diffusion d'images à caractère pornographique, racolage en ligne et non-respect de l'obligation de visite médicale périodique », selon les services de police. Cette opération policière fait suite à un renseignement anonyme au sujet d'un appartement du rond-point AXA, à proximité de l'école La Boussole, où un groupe de jeunes filles avait installé un lieu de prostitution clandestine. Les agents de la Brigade de recherches se sont aussitôt rendus sur les lieux et ont arrêté quatre jeunes femmes ainsi qu'un client sur place.



La fouille du logement a permis la saisie et la mise sous scellé de cent vingt-six préservatifs, trois gels lubrifiants, un gel intime, deux paquets de mouchoirs jetables, deux cigarettes électroniques ainsi que onze téléphones portables simples sur lesquels figuraient les numéros de contact de leurs annonces sur Facebook. Les policiers ont également saisi cinq carnets sanitaires, dont deux présentaient des dates de visite médicale hors délai, et ont constaté la présence de préservatifs et de mouchoirs hors d'usage dans la pièce. Les cinq suspects ont été placés en garde à vue pendant la poursuite de l'enquête.