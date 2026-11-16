Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a condamné l'annonce faite le 13 novembre par la justice burkinabè au sujet de poursuites judiciaires contre plusieurs professionnels des médias pour des infractions en lien avec le terrorisme, tout en exigeant le retrait immédiat de ces procédures, selon l'organisation de défense des droits de la presse. Lors d'un point de presse à Ouagadougou, le parquet général a rendu publique une liste de personnalités sous le coup de mandats d'arrêt ou de demandes d'extradition. Cette liste englobe les journalistes en exil Newton Ahmed Barry, Issaka Lingani, Inoussa Ouedraogo, Adama Ouedraogo et Yacouba Ladji Bama, ainsi que le spécialiste des mouvements djihadistes Wassim Nasr et la chaîne de télévision France 24 sous l'accusation d'apologie du terrorisme.



L'exercice du journalisme subit d'importantes restrictions au Burkina Faso depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré lors du coup d'État de 2022, une situation qui a poussé de nombreux reporters à fuir leur pays face aux menaces d'enrôlement de force au sein de l'armée. Par ailleurs, les journalistes Serge Atiana Oulon et Moussa Sareba restent toujours en détention au secret depuis leur interpellation au milieu de l'année 2025.